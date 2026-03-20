İspanya La Liga'da 29. haftanın perdesi kritik bir mücadelele açılıyor. Şampiyonlar Ligi hedefleyen Villarreal, Estadio de la Ceramica'da Real Sociedad'ı ağırlıyor. 55 puanla 4. sırada bulunan ev sahibi, geçen hafta Alaves ile aldığı beraberliğin yaralarını sarmak istiyor. Marcelino'nun öğrencileri, Atletico Madrid'le arasını açmak için taraftarı önünde galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Konuk ekip Real Sociedad ise 38 puanla 7. sırada ve Avrupa Ligi hedefinde. Pellegrino Matarazzo yönetimindeki takımın Osasuna galibiyetiyle morali yerinde. La Liga'nın 29. haftasındaki bu kritik maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

La Liga'da sezonun son düzlüğüne girilirken, Avrupa kupaları hedefi olan iki takım Villarreal'de karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekipte, bu sezon hücum hattındaki etkili performansıyla dikkat çeken Nicolas Pepe ve orta sahanın dinamosu Santi Comesana, Marcelino'nun en büyük kozları olacak. Villarreal, sahasında oynadığı son 3 maçı kazanarak ciddi bir seri yakalamış durumda. Konuk ekip Real Sociedad cephesinde ise sakatlıktan dönen Mikel Oyarzabal ve orta sahanın beyni Brais Mendez'in performansı belirleyici olacak. Her iki takımın da açık futbolu tercih ettiği bu eşleşmede futbolseverleri bol pozisyonlu bir 90 dakika bekliyor. İşte Villarreal-Real Sociedad maçının tüm detayları...

Villarreal-Real Sociedad MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 29. hafta açılış maçı kapsamındaki Villarreal-Real Sociedad maçı, 20 Mayıs Cuma günü oynanacak. Müsabaka Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Villarreal-Real Sociedad MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal-Real Sociedad maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Villarreal-Real Sociedad MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Luiz Junior; Mourino, Navarro, Marin, Pedraza; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Pepe, Mikautadze

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Gomez; Barrenetxea, Mendez, Sucic, Soler, Guedes; Oyarzabal