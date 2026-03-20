Spor yazarları Beşiktaş-Kasımpaşa maçını yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Beşiktaş-Kasımpaşa müsabasını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş'ın artık çok net bir şekilde kabuk değiştirdiği görülüyor. Artık oyun planı, ön alan baskısı, kontratak ve geçiş hücumları, Rıdvan ve Murillo'nun hücuma desteği, her şey var. Olaitan'ın gelişiyle Cerny'nin yükü azaldı. Fizik kalitesi yüksek mobil gezen arayan rakibi zorlayan santrafor Oh var. Ndidi form tuttukça Orkun daha özgür daha önde hücum aksiyonları geliştiriyor üretiyor. Pas kayıplarında eskisi gibi geriye koşu istenmediği için oyunda daha diri ve enerjik kalıyor. Daha ilk yarıda bir asist ve klas bir vuruşla attığı muhteşem golle maça damgasını vurdu.
Batuhan Kolak'a maçın başında Olaitan'ın Winck'e faulünde gösterdiği hoşgörüyü Olaitan-Cafu mücadelesinde göstermedi, Cafu'ya gereksiz bir sarı çıkardı. Tepki veren Emre Belezoğlu'na doğru bir sarı gösterdi devamına ise arkasını döndü gitti olmadı. İhraç etmeliydi. 53'de Kasımpaşa lehine verdiği penaltı ve Murillo'ya sarı net doğru karar. 61'de Oh'u önce Winck sonra Becao hırpaladı. Devamında Winck sınırları zorladı ve hakem doğru bir sarı gösterdi. Batuhan Kolak tecrübe kazandıkça çok çok iyi olacak. Geleceği olan muhteşem bir hakem seyrettik. Son zamanlarda berbat hakem yönetimlerini görmekten bıkmıştık. Bu akşam çatır çatır maç yöneten iyi performansı gösteren hakem bayram şekeri gibi geldi.
SİNAN VARDAR-ÖMER KAĞAN'IN GÜLÜŞÜ
Süper Lig'de Beşiktaş, uzun süredir kazanamadığı Kasımpaşa'yı yenerken lösemiyi yenen minik Beşiktaşlı Ömer Kaan'ın maç sonu futbolcularla saha içinde üçlü çektirmesi harikaydı. Onun gülüşü her şeye bedeldi. Beşiktaş'ın büyüklüğü böyle bir şey; Biz büyük bir aileyiz! İlk yarıda sahada çok daha istekli, daha planlı bir Beşiktaş vardı. İki usta ayak; Oh ve Orkun Kökçü, attıkları gollerle siyah-beyazlıları rahatlattı Cerny'nin performansı açıkçası beni en çok mutlu eden detaylardan biri oldu.
Ara transfer döneminde yapılan takviyelerin takıma güç kattığı artık tartışmasız bir gerçek. Murillo ikinci golde yaptığı harika asistle kalitesini ortaya koyarken, Asllani topsuz oyundaki dinamizmiyle dikkat çekti Orkun'a ayrı bir paragraf açmak şart. Genç yaşına rağmen kaptanlık sorumluluğunu kusursuz taşıyor.
Forma aşkını profesyonellikle birleştirmiş bir lider… Sahada adeta bir maestro gibi oyunu yönlendiriyor. Rıdvan ise her zamanki gibi sahada yüreğini ortaya koydu. İkinci yarıda oyunun temposunun düşmesi sürpriz değildi. Skorun verdiği rahatlıkla Beşiktaş biraz daha kontrollü bir oyun tercih etti. Ancak kalesinde gördüğü gol sonrası kısa süreli bir panik yaşandı. Türkiye Kupası dahil son 20 maçta 1 yenilgi alan bir takım var karşımızda. Jota Silva gibi yetenekli bir oyuncu neden forma şansı bulamıyor? Beşiktaş sadece bir maç kazanmadı. Aynı zamanda derbi öncesi özgüven kazandı.
TURGAY DEMİR-ORKUN YAZITLARI
Tüm İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlayalım… Dilerim bu bayram, zalimlerin dizginlenmesine ve mazlumların zulümden kurtulmasına vesile olur. Çünkü bu dünya, bunca çoluk-çocuk katliamını taşıyamaz gibi geliyor bana. Acaba Orkun Kökçü, Sergen Yalçın'ın en iyi yüz golünü izleyip her hafta birini yeniden sahnelemeye mi karar verdi?
Geçen hafta Sergen'in son çizgiye yakın yerden attığı frikik golünün bir benzerini izletmişti bize. Dün ise 90'lı yıllarda Sarıyer'e attığı o efsane golü hatırlattı.Havadan gelen topu adeta kepçeledi ve uzak köşeye bıraktı… Muhteşemdi. Gol attı, asist yaptı, yetmedi; elektrikli süpürge gibi sahanın her yerini süpürdü. Bu gidişle Orhun Yazıtları gibi, Orkun golleri de dilden dile anlatılacak. Kasımpaşa ters takım… Acemi boksör gibiler. Denk getirirlerse herkesi devirebilirler ama umulmadık maçları da kaybedebilirler.
Belki de en doğrusu şu: Gol yedikten sonra uyanan bir takım. Beşiktaş ilk 45 dakikada derli toplu ve oyunun hakimi olarak sahadaydı. Orkun ve OH'un golleriyle rahatladı. İkinci yarıda tempo düşerken, Kasımpaşa risk aldı.Hakemin doğru kararıyla gelen penaltı skoru 2-1'e getirince konuk ekip umutlandı. Kasımpaşa'nın beraberlik golünü atamadığı bu bölümde Milot Rashica, Cengiz Ünder ve Olaitan net fırsatları değerlendirebilse maçın tabelaya birkaç gol daha yazılabilirdi..
Son saniyede Kubilay'ın kafa vuruşu dışarı gidince Beşiktaş'ın hanesine üç puan olarak yazıldı. Orkun'un golü, Dünya Beşiktaşlılar Günü'nde gelince anlamı büyüdü. Tüm Kartallar için 2. bir bayram hediyesi oldu.