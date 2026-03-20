UEFA, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile deplasmanda oynadığı rövanş maçında reklam panolarına çarpan Noa Lang ile ilgili açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Sarı-kırmızılılarda oyuna sonradan dahil olan Noa Lang, bir pozisyonda reklam panolarına çarpıp başparmağından ciddi şekilde yaralandı.
Hollandalı futbolcu sahadan sedyeyle ayrılırken Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Lang'ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik olduğunu ve Liverpool'da operasyona alınmasının planlandığını duyurmuştu.
Ameliyatın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hollandalı futbolcu, "Kötü şeyler olur. Ameliyatım iyi geçti, herkese teşekkürler." ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ise yaptığı açıklamada konuyla ilgili UEFA'ya şikayette bulunduklarını ve tazminat talep edeceklerini söylemişti.
Son olarak The Athletic'te yer alan habere göre, Noa Lang'ın sakatlanması ile ilgili UEFA ve Liverpool'un soruşturma başlattığı öğrenildi.
Haberde UEFA adına konuşan bir sözcünün açıklamalarına da yer verildi.
UEFA sözcüsü, "UEFA, Galatasaray futbolcusu Noa Lang'ın yaşadığı talihsiz kazaya yol açan koşulları inceledi. Olası benzer riskleri belirlemek ve kulüplerden gerekli durumlarda uygun önlemleri almalarını istemek için önümüzdeki tüm maçlardaki saha kenarı düzenlemeleri ve LED panolar gözden geçirilecek. Noa Lang'in hızlı bir şekilde sağlığına kavuşmasını diliyoruz." Dedi.
Haberde son olarak Liverpool kaptanı Virgil van Dijk'ın maç sonu vatandaşının sakatlığı ile ilgili olarak yaptığı "Onunla konuştum, umarım en kısa sürede sahata döner çünkü eğer önümüzdeki hafta milli takıma geliyorsa ona ihtiyacımız var." İfadelerine yer verildi.