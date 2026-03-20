Premier Lig'de Vitality Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadelede, son 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Bournemouth, Şampiyonlar Ligi yarışında güçlü konumda bulunan Manchester United'ı ağırlayacak. Andoni Iraola'nın öğrencileri, 41 puanla 10. sırada yer alırken, Michael Carrick yönetimindeki ManU 54 puanla 3. basamakta bulunuyor. Son haftalarda beraberliklerle yetinen ev sahibi ekip, dev rakip karşısında galibiyetle moral bulmak isterken, konuk ekip zirve takibini sürdürmek için sahadan 3 puanla ayrılmayı planlıyor. Bournemouth-Manchester United maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri hakkında tüm detaylar haberimizde.

İngiltere'de haftanın açılışında Bournemouth ile Manchester United kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi, 2026 yılına damga vuran 10 maçlık yenilmezlik serisiyle dikkat çekerken; son haftalarda gol yollarında yaşadığı durgunluğu Evanilson ile aşmaya çalışacak. Konuk ekip cephesinde ise moraller en üst seviyede. Geçtiğimiz hafta Aston Villa'yı 3-1 mağlup ederek üçüncülük koltuğunu perçinleyen Manchester United, bu sezonun asist kralı Bruno Fernandes ve golcüleri Bryan Mbeumo'nun hücum gücüne güveniyor. İşte Bournemouth-Manchester United maçının detayları...

Bournemouth-Manchester United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 31. hafta açılış maçı kapsamındaki Bournemouth-Manchester United maçı, 20 Mayıs Cuma günü oynanacak. Müsabaka Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Bournemouth-Manchester United MAÇI HANGİ KANALDA?

Bournemouth-Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Bournemouth-Manchester United MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Christie; Brooks, Tavernier, Rayan; Evanilson

Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo