İspanya La Liga'nın 28. haftasında Girona ile Athletic Bilbao, Montilivi Stadyumu'nda kritik bir mücadeleye çıkıyor. Ligde 31 puanla 15. sırada bulunan ev sahibi Girona, son maçta Levante ile 1-1 berabere kalarak düşme hattından uzaklaşma mücadelesini sürdürüyor. Michel'in çalıştırdığı takım, kendi sahasında avantajını kullanmak istiyor. Konuk Athletic Bilbao ise 35 puanla 10. sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarına katılım hedefini canlı tutmak için puan kaybına tahammülü yok. Ernesto Valverde yönetimindeki ekip, Barcelona'ya karşı aldığı mağlubiyetin ardından toparlanmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri haberimizde...

Girona-Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'nın 28. haftasında futbolseverler, stratejik bir taktik savaşına sahne olacak Girona-Athletic Bilbao karşılaşmasına kilitlendi. Ev sahibi ekipte Juan Carlos ve Bryan Gil gibi önemli eksikler bulunurken, Viktor Tsygankov önderliğindeki hücum hattının performansı merakla bekleniyor. Sezonun ilk yarısındaki mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmış, iki ekip de sahadan birer puanla ayrılmıştı. Athletic Bilbao cephesinde ise Nico Williams'ın eksikliği hissedilse de Gorka Guruzeta'nın bitiriciliği takımın en büyük kozu olmaya devam ediyor. Her iki takımın da son beş maçlık form grafiğinde istikrar aradığı bu dönemde, Montilivi'den çıkacak sonuç ligin son düzlüğü öncesi büyük önem taşıyor. İşte Girona-Athletic Bilbao maçının detayları...

Girona-Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 28. haftasındaki Girona-Athletic Bilbao maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. Municipal de Montilivi'deki karşılaşma, Türkiye Saati ile 16.00'da başlayacak.

Girona-Athletic Bilbao MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya'nın en üst liginin puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki Girona-Athletic Bilbao mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Girona-Athletic Bilbao MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Girona: Gazzaniga; Rincon, Frances, Blind, Martinez; Witsel, Beltran; Tsygankov, Lemar, Roca; Vanat

Athletic Bilbao: Simon; Gorosabel, Vivian, Laporte, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta