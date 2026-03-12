UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! Son 16 turunda Lille ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. Lig aşamasını 21 puanla 2. sırada tamamlayarak doğrudan bu tura yükselen Unai Emery'nin ekibi Aston Villa, play-off turunu geçen Lille'in evinde zorlu bir sınav verecek. Fransa deplasmanında avantaj peşinde koşan İngiliz ekibi, rövanş öncesi rahat bir sonuç almak istiyor. Öte yandan lig aşamasını 18. sırada bitiren ancak play-off'ta rakiplerini elemesini bilen Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda taraftarının desteğiyle sürpriz peşinde. Avrupa kupalarında tecrübeli teknik adam Emery'ye karşı genç Fransız takımının göstereceği performans merak ediliyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Stade Pierre-Mauroy'da başlayacak olan bu zorlu mücadelede her iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Ev sahibi Lille'de, sakatlıkları süren Ethan Mbappe, Osame Sahraoui ve Ousmane Toure bu akşam forma giyemeyecek isimler arasında. Konuk ekip Aston Villa cephesinde ise durum daha kritik; orta sahanın önemli isimleri Youri Tielemans, John McGinn ve Boubacar Kamara sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. İşte Avrupa'da gecenin en zorlu randevularından birine dair tüm detaylar...

Lille-Aston Villa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçındaki Lille-Aston Villa mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 20.45'te start alacak.

Lille-Aston Villa MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille-Aston Villa maçı, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Lille-Aston Villa MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lille: Ozer; Santos, Ngoy, Mandi, Perraud; Bentaleb, Andre, Bouaddi; Haraldsson, Giroud, Correia

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Luiz, Onana; Sancho, Rogers, Buendia; Watkins