UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda heyecan dorukta! Belçika temsilcisi Genk, Alman ekibi Freiburg'u ağırlıyor. Lig aşamasını 16 puanla 9. sırada tamamlayıp play-off'ta Dinamo Zagreb'i elemeyi başaran Genk, evinde ofansif futbol anlayışıyla avantaj peşinde. Teknik direktör Nicky Hayen yönetimindeki takım, taraftarının desteğiyle ilk maçta öne geçmek istiyor. Karşısında ise lig aşamasını 17 puanla 7. sırada bitirerek doğrudan son 16'ya yükselen Freiburg var. Julian Schuster'in çalıştırdığı Alman ekibi, disiplinli ve kompakt oyunuyla deplasmanda önemli bir sonuç almayı hedefliyor. Belçika-Almanya futbol kültürlerinin çarpışacağı bu kritik ilk maç, turnuvada çeyrek final kapısını aralayacak. Genk-Freiburg maçının detayları haberimizde...

Cegeka Arena'daki kritik mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Ev sahibi Genk, play-off turunda Zagreb karşısında özellikle deplasmandaki 3-1'lik galibiyetiyle dikkat çekmişti. Belçika ekibinde gözler, ligde ve Avrupa'da sergilediği performansla dikkat çeken Daan Heymans üzerinde olacak. Konuk ekip Freiburg cephesinde ise orta sahanın önemli ismi Maximilian Eggestein, son maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda ve bu akşam forma giyemeyecek. Freiburg'da ayrıca Vincenzo Grifo, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olma unvanını tek başına ele geçirmek için sahada olacak. İşte Avrupa'da gecenin en dengeli eşleşmelerinden biri olarak gösterilen maça dair tüm detaylar...

Genk-Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçındaki Genk-Freiburg mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 23.00'te start alacak.

Genk-Freiburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Genk-Freiburg maçı, TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Genk-Freiburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Genk: Lafont; Katris, Jedvaj, Ingason; Calabria, Kontouris, Gnezda Cerin, Kyriakopoulos; Taborda, Zaroury; Tetteh

Freiburg: Valles; Firpo, Gomez, Bartra, Ortiz; Deossa, Altimira, Fornals; Ezzalzouli, Hernandez, Avila