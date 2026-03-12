Nottingham Forest-Midtjylland maçı hakkında: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda tarihi bir hesaplaşma yaşanıyor. Fenerbahçe'yi play-off turunda eleme başarısı gösteren Nottingham Forest, Danimarka'nın güçlü temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya geliyor. Vítor Pereira yönetimindeki İngiliz ekibi, sezon başında sahasında 3-2 yenildiği rakibine karşı rövanş peşinde. Lig aşamasını 14 puanla 13. sıradan tamamlayan Forest'ın karşısında, 19 puanla 3. olarak doğrudan son 16'ya yükselen Midtjylland duruyor. Danimarka temsilcisi, İngiltere deplasmanından bir kez daha galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Çeyrek final için kritik öneme sahip bu mücadelede her iki takım da avantaj peşinde. Nottingham Forest-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar...