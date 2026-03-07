La Liga'nın 27. haftasında dev kapışma! Lider Barcelona, 64 puanla zirvede yer alırken, Athletic Bilbao deplasmanına çıkıyor. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, Real Madrid ile arasındaki farkı korumak ve şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyor. Genç yıldız Lamine Yamal'ın parlak performanslarıyla dikkat çeken Barça, galibiyet serisini sürdürme hedefinde. Öte yandan Ernesto Valverde çalıştırdığı Athletic Bilbao, 35 puanla 9. sırada bulunuyor ve Avrupa kupalarına katılım hayalini canlı tutmak için kendi sahasında büyük bir mücadele verecek. San Mamés'te oynanacak kritik mücadelenin tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. İspanya futbolunun iki köklü kulübü arasındaki heyecan dolu karşılaşmanın detayları haberimizde...

Athletic Bilbao-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bilbao'daki efsanevi San Mames Stadyumu'ndaki dev mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Athletic Bilbao'da kilit isim Nico Williams'ın sakatlığı ve Yeray Álvarez'in cezası teknik heyeti düşündürürken, Gorka Guruzeta gol yollarındaki en büyük umut olacak. Konuk ekip Barcelona cephesinde ise işler bir hayli yolunda; son Villarreal maçında hat-trick yapan genç yıldız Lamine Yamal ve orta sahanın maestrosu Pedri, Barça'nın galibiyet anahtarları olarak öne çıkıyor. İşte La Liga'da gecenin en büyük randevusuna dair tüm detaylar...

Athletic Bilbao-Barcelona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 27. haftasındaki dev Athletic Bilbao-Barcelona mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Athletic Bilbao-Barcelona MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Athletic Bilbao-Barcelona MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao: Simon; Vivian, Paredes, Laporte, Boiro; Rego, Ruiz de Galarreta; I Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta

Barcelona: J Garcia; Cancelo, Cubarsi, E Garcia, Martin; Bernal, Pedri; Yamal, Fermin, Raphinha; F Torres