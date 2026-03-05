Lyon-Lens maçı izle: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlancak?

Fransa Kupası çeyrek finalinde dev kapışma! Lyon, kendi evinde Lens'i ağırlıyor ve bu maç adeta erken final havasında geçecek. Sezonun en büyük hedeflerinden biri olan kupayı kazanmak isteyen Lyon, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak. Ligue 1'de aradığı istikrarı bir türlü bulamayan ev sahibi ekip, kupa yolculuğunda adım adım ilerliyor. Karşısında ise ligde sert savunması ve deplasman performansıyla dikkat çeken Lens var. Pierre Sage yönetimindeki konuk ekip, Lyon'u şaşırtıp kupaya veda ettirmek için sahaya çıkıyor. Futbolseverler Lyon-Lens maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Detaylar haberimizde...