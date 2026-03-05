Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda final heyecanı yaşanıyor. Grupta 9 puanla ikinci sırada yer alan ve averajla liderlik yarışı veren TÜMOSAN Konyaspor, bugün İstanbul'da kritik bir sınava çıkıyor. Teknik direktör Atila Gerin yönetimindeki İkas Eyüpspor, kendi sahasında 4 puanla beşinci sıradan konuk ekibi ağırlayacak. Ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle Süper Lig'in güçlü temsilcisini yenerek grubu yukarı sıralarda tamamlamayı hedefliyor. Yeşil-beyazlılar ise İstanbul deplasmanından galibiyetle dönüp liderliği garantileyerek çeyrek final kurasına seri başı olarak girmek istiyor. Maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı haberimizde...

Pendik Stadyumu'ndaki kritik mücadeleyi hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Ev sahibi Eyüpspor, grupta daha önce Gençlerbirliği ile berabere kalarak tur yolunda yara almış olsa da, Konyaspor karşısında prestij ve moral galibiyeti için sahada olacak. Konuk ekip Konyaspor cephesinde ise teknik heyet, 3'te 3 yapan kadronun formunu koruyarak kupa serüvenini kayıpsız sürdürmek niyetinde. Ligde oynanan son karşılaşmalardaki çekişmenin kupa atmosferine taşınacağı bu randevuda, özellikle her iki takımın da hücum hattındaki rotasyon tercihleri maçın skorunu tayin edecek. İşte B Grubu'nun kaderini belirleyecek bu önemli eşleşmeye dair tüm detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta mücadelesi, 5 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak.

İkas Eyüpspor- Tümosan Konyaspor maçı, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi tecrübeli hakem Davut Dakul Çelik yönetecek.

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Türkiye Kupası kapsamında oynanacak zorlu randevu, Türkiye'de canlı olarak A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Tarih: 5 Mart Perşembe

Saat: 20.30

Stat: Pendik Stadyumu (İstanbul)

Kanal: A Spor

Orta Hakem: Davut Dakul Çelik