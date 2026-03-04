Real Sociedad-Athletic Bilbao maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında bu akşam tarihi Bask derbisi sahnelenecek. Real Sociedad, ilk maçta aldığı 1-0'lık avantajla Athletic Bilbao'yu ağırlıyor. Finale yükselen takım, Atletico Madrid ile karşılaşma hakkı kazanacak. Athletic Bilbao rövanşta skoru çevirmek için her şeyi yapacak. Real Sociedad ise avantajını koruyarak final biletini almak istiyor. Bask derbisinin galibi doğrudan finale yükselecek. Peki, Real Sociedad-Athletic Bilbao maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?