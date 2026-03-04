Rayo Vallecano-Real Oviedo maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da düşme hattı mücadelesi kızışıyor. 26. hafta karşılaşmasında Rayo Vallecano, Estadio de Vallecas'ta Real Oviedo'yu konuk ediyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen ev sahibi ekip, ligin son sırasında yer alan rakibi karşısında 3 puan hedefliyor. Taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak Rayo Vallecano, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Deplasman ekibi Real Oviedo ise son haftalardaki kötü performansına son vererek puanla dönmeyi amaçlıyor. Peki, Rayo Vallecano-Real Oviedo maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

RAYO VALLECANO-REAL OVIEDO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 26. haftasında oynanacak Rayo Vallecano-Real Oviedo maçı 4 Mart 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak.

RAYO VALLECANO-REAL OVIEDO MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano-Real Oviedo maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.