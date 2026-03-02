İtalya Serie A'nın 27. haftasında Udinese ile Fiorentina kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Udinese, 3 maçtır galibiyet alamadı ve 32 puanla 12. sırada yer alan kadrosuyla taraftarı önünde moral arıyor. Üst sıralara tırmanmak isteyen mavi-siyahlılar için bu maç kritik önemde. Karşılaşmanın konuğu Fiorentina ise 24 puanla düşme hattında tehlikeli sularda yüzüyor. 16. sıradaki mor-beyazlılar, deplasmanda puan kaybetmeyi göze alamıyor. Peki, Udinese-Fiorentina maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan dorukta! 27. hafta mücadelesinde Udinese, evinde Fiorentina'yı ağırlıyor. 3 maçtır galibiyetten uzak kalan ve 32 puanla 12. sıradaki ev sahibi Udinese, taraftarı önünde moral bulup üst sıralara tırmanmak istiyor. Öte yandan 24 puanla düşme hattının yakınında yer alan ve 16. sırada yer alan Fiorentina, deplasmanda puan kaybetmeyi göze alamıyor. Küme düşme mücadelesinde kritik öneme sahip bu karşılaşma, her iki takım için de sezon gidişatını belirleyecek. Peki, Udinese-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UDINESE-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 27. haftasında oynanacak Udinese-Fiorentina maçı 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

UDINESE-FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bluenergy Stadyumu'nda oynanacak Udinese-Fiorentina maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.