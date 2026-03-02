Pisa-Bologna maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Serie A'nın 27. haftasında düşme hattındaki Pisa ile Avrupa kupalarını hedefleyen Bologna arasında kritik bir mücadele yaşanacak. Ligde 15 puanla 19. sırada bulunan ve son haftalarda kötü sonuçlar alan Pisa, sahasında kazanarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Deplasmanda 36 puanla 9. sırada bulunan Bologna ise Avrupa kupalarına katılım için her maçın önemli olduğunu biliyor. Peki, Pisa-Bologna maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?