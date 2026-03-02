Real Madrid evinde Getafe'ye mağlup oldu!

Real Madrid, İspanya La Liga 26. hafta maçında Getafe'ye sahasında 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 39. dakikada Martin Satriano kaydetti.

Milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı. Güler, 70. dakikada oyundan çıkarak yerini Franco Mastantuono'ya bıraktı. Mastantuono, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Getafe'de de Adrian Liso 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu karşılaşmayla birlikte Real Madrid, 60 puanda kaldı ve lider Barcelona ile arasındaki puan farkı 4'e yükseldi. Getafe ise 32 puana yükseldi ve 11. sırada yer aldı.