Monaco - Angers maçı nerede oynanacak, canlı nasıl izlenir? Karşılaşma Fransa'nın Monte Carlo kentindeki Stade Louis II'de oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak. Monaco, son beş haftada aldığı sonuçlarla Avrupa kupalarına katılma umutlarını yeniden canlandırdı. Angers ise 12. sıradaki konumunu korumak ve deplasmandan puan çıkarmak istiyor. Ligue 1'de zirve yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele, beIN Sports ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Peki, Monaco-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco Angers maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

MONACO-ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Cumartesi akşamı (bu akşam) saat 21.00'de (TSİ) start alacak.

MONACO-ANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco ile Angers arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Monaco'nun muhtemel ilk 11'i: Kohn, Vanderson, Kehrer, Faes, Henrique, Teze, Zakaria, L. Camara, Fati, Golovin, Balogun

Angers'ın muhtemel ilk 11'i: Koffi, Raolisoa, O. Camara, Lefort, Ekomie, Belkebla, van den Boomen, Capelle, Mouton, Sbai, Koyalipou

