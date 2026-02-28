INTER-GENOA MAÇI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A'nın 28 Şubat Cumartesi akşamı oynanacak kritik mücadelesinde şampiyonluk yolunda ilerleyen Inter, San Siro'da Genoa'yı ağırlıyor. 64 puanla zirvede yer alan ve ligin en az gol yiyen, en çok gol atan takımı olan Inter, taraftarı önünde galibiyet hedefliyor. 27 puanla 14. sırada bulunan Genoa ise geçen hafta Torino galibiyetiyle moral buldu ve Milano deplasmanında sürpriz peşinde koşacak. Ev sahibi Inter iç saha dominasyonunu sürdürmeyi ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı amaçlarken, konuk ekip katı savunma stratejisiyle puan almak istiyor. İtalyan futbolunun dev kulübü ile köklü ekibin karşılaşmasında neler yaşanacak? Inter-Genoa maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.