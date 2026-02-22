Atalanta-Napoli maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Atalanta-Napoli maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Serie A’da 26. hafta heyecanı, şampiyonluk hattını doğrudan etkileyen dev bir randevuyla devam ediyor. Atalanta ile Napoli, kritik 90 dakikada karşı karşıya gelecek. Avrupa arenasında Borussia Dortmund karşısında aradığını bulamayan Atalanta, ligde yeniden çıkışa geçmek istiyor. Teknik Direktör Raffaele Palladino yönetimindeki ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak puanını 45’e yükseltmenin hesaplarını yapıyor. 50 puanla zirve yarışını bırakmayan Napoli ise Antonio Conte liderliğinde deplasmandan 3 puan çıkarıp iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Atalanta-Napoli maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?