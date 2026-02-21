Real Betis - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

İspanya La Liga’da heyecan devam ediyor. Real Betis - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtı belli oldu.

La Liga'da Avrupa kupaları hedefiyle yoluna devam eden Real Betis, sahasında Rayo Vallecano'yu konuk ediyor. Futbolseverler ise Real Betis-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırıyor. Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis, ligde üst üste dördüncü galibiyetini alarak 4. sıradaki Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. Rayo Vallecano ise düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veriyor. Real Betis - Rayo Vallecano maçı bilgileri ASPOR.com'da!

REAL BETIS - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga'da heyecan 21 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak Real Betis - Rayo Vallecano karşılaşmasıyla devam edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, İspanya'nın en üst düzey liginde haftanın dikkat çeken maçlarından biri olacak.

REAL BETIS-RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Betis ile Rayo Vallecano arasındaki mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 18:15'te başlayacak. Cumartesi günü futbolseverler için keyifli bir La Liga akşamı yaşanacak.

REAL BETIS - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga kapsamında oynanacak olan Real Betis - Rayo Vallecano maçı, Türkiye'de S SPORT ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL BETIS - RAYO VALLECANO MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

La Liga'da 21 Şubat Cumartesi günü oynanacak Real Betis - Rayo Vallecano karşılaşması öncesinde iki takımın form grafiği ve kadro durumları dikkat çekiyor. Sevilla temsilcisi Real Betis, bu sezon iç sahada etkileyici bir performans ortaya koydu. Yeşil-beyazlı ekip, evinde oynadığı 11 lig maçında 22 puan toplamayı başardı.

Rayo Vallecano ise deplasman performansıyla soru işaretleri yaratıyor. Madrid temsilcisi, 2025-26 sezonunda dış sahada oynadığı 12 lig maçının 8'inde mağlup oldu. Bu istatistikler, karşılaşma öncesi ev sahibi ekibi bir adım öne çıkarıyor.

İKİLİ REKABETTE DENGE

Real Betis, Rayo Vallecano karşısında son dönemde galibiyet almakta zorlanıyor. Sevilla ekibi, Eylül 2023'ten bu yana rakibini mağlup edemedi. La Liga'daki son üç karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu durum, Cumartesi günü oynanacak maçın yine dengeli geçebileceğinin sinyalini veriyor.

RAYO VALLECANO CEPHESİNDE SON GELİŞMELER

Rayo Vallecano'da Diego Mendez'in sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Buna karşın Pep Chavarria ve Pathe Ciss cezalarını tamamladı ve kadroya dönebilecek. Chavarria'nın ilk 11'e dönmesi beklenirken, Atletico Madrid karşısında ortaya konan performans nedeniyle teknik heyetin kadroda büyük bir değişikliğe gitmemesi de ihtimaller arasında.

MUHTEMEL 11'LER

Real Betis muhtemel 11'i: Valles, Ruibal, Llorente, Natan, Rodriguez, Antony, Fornals, Roca, Fidalgo, Ezzalzouli, Bakambu

Rayo Vallecano muhtemel 11'i: Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria, Valentin, Gumbau, Akhomach, Palazon, Perez, De Frutos

