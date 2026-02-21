La Liga’da zirve yarışını yakından ilgilendiren Atletico Madrid - Espanyol karşılaşması büyük heyecana sahne olacak. Espanyol ise 35 puanla 6. basamakta yer alıyor ve güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde. Atletico Madrid - Espanyol maçı canlı izleme bilgileri ve yayın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Atletico Madrid Espanyol maçı canlı izle...

İspanya La Liga'da haftanın öne çıkan maçında Atletico Madrid ile Espanyol karşı karşıya geliyor. 45 puanla 4. sırada bulunan Atletico Madrid, sahasında kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Üçüncü sıradaki Villarreal'in 3 puan gerisinde olan Madrid ekibi için bu mücadele büyük önem taşıyor. 35 puanla 6. sırada yer alan Espanyol ise Avrupa kupaları hedefini sürdürmek için zorlu deplasmanda puan arayacak. Atletico Madrid vs Espanyol maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak ve canlı nasıl izlenir? İşte merak edilen maç detayları…

ATLETICO MADRID-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN?

Atletico Madrid-Espanyol maçı, 21 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

ATLETICO MADRID-ESPANYOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid-Espanyol maçı, saat 23:00'te başlayacak.

ATLETICO MADRID'DE EKSİKLER VE MUHTEMEL DEĞİŞİKLİKLER

La Liga'da Espanyol karşısına çıkmaya hazırlanan Atletico Madrid'de önemli eksikler bulunuyor. Madrid temsilcisi, kas problemi yaşayan Nico Gonzalez'den bu mücadelede yararlanamayacak. Orta sahada bir diğer eksik ise sakatlığı süren Pablo Barrios olacak. Genç oyuncunun önümüzdeki ayın başına kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Ayrıca Rodrigo Mendoza da Rayo Vallecano karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve Espanyol maçında forma giyemeyecek.

ESPANYOL CEPHESİNDE SON DURUM

Espanyol'da uzun süredir sakatlığı bulunan Javi Puado'nun yokluğu devam ediyor. Ayrıca savunma oyuncusu Fernando Calero'nun durumu maç saatinde netleşecek.

Teknik direktör Gonzalez'in form durumuna göre önemli tercihler yapması bekleniyor. Celta Vigo maçında sonradan oyuna girip gol atan Kike Garcia'nın ilk 11'de başlaması gündemde. Aynı karşılaşmada etkili performans gösteren Tyrhys Dolan'ın da kadroda yer alması bekleniyor.