Suudi Arabistan Pro Ligi’nde heyecan devam ediyor. Al Nassr - Al Hazem maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? sorusu futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Al Nassr, sahasında Al Hazem’i konuk edecek.

Futbolseverler "Al Nassr Al Hazem maçı canlı nasıl izlenir?" sorusunun yanıtını arıyor. Mücadele, Suudi Arabistan Pro Ligi yayın haklarına sahip resmi spor kanalı ve dijital uygulama üzerinden canlı yayınlanacak. Al Nassr-Al Hazem maçı saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. Al Nassr, şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamak istemezken, Al Hazem ligdeki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkacak. Nassr-Al Hazem maçı detayları ve canlı yayın izleme linki ASPOR.com'da!

AL NASSR- AL HAZEM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Nassr-Al Hazem maçı, 21 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, saat 22:00'de başlayacak.

AL NASSR- AL HAZEM MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr ile Al Hazem arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı, tabii Spor 1 kanalında canlı yayınlanacak.

