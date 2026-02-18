Erling Haaland'dan Ramazan Ayı için paylaşım!

Tüm İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan Ayı geldi. Ramazan Ayı için futbolculardan da dikkat çeken paylaşımlar gelmeye başladı. Son olarak Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland anlamlı bir davranışta bulundu ve Ramazan Ayı için paylaşım yaptı.
Yayın Tarihi: 18.02.2026 - 21:31
