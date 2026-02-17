UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı Juventus'u 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Mücadele, Juventus'un ev sahipliğinde Torino'da gerçekleştirilecek. Maçın başlama saati ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.
JUVENTUS-GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Juventus Galatasaray rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Juventus'un ev sahipliğinde Torino'da gerçekleştirilecek.
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında galibiyet bizim! 💪— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 17, 2026
Maç sonucu: Galatasaray 5-2 Juventus 👏#GSvJUVE #UCL pic.twitter.com/uAQBuerqqk
👉 Galatasaray, 1963 yılından bu yana sahasında İtalyan takımlarına karşı yenilgi yüzü görmüyor. Sarı-kırmızılı ekip, İtalya temsilcileriyle evinde oynadığı son 13 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı ve bu alandaki dikkat çekici serisini sürdürüyor.