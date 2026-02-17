Galatasaray Juventus maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Juventus maçı sonucu belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, Juventus'u 5-2 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip ilk yarıyı 2-1 önde kapatsa da ikinci yarıda sahneye çıkan Galatasaray, etkili oyunuyla skoru lehine çevirdi. Hücum organizasyonlarında yüksek tempo yakalayan sarı-kırmızılılar, bulduğu gollerle farklı galibiyete ulaştı. Galatasaray Juventus maç özeti ve golleri atan futbolcular spor gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Peki, Galatasaray Juventus maçı kaç kaç bitti, golleri kimler attı? Galatasaray-Juventus maç özeti haberimizde...

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı Juventus'u 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Turun ikinci karşılaşması 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'nın Torino kentinde oynanacak.

MAÇ ÖZETİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayan mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetti. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlendi.

Galatasaray maça; Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lang ve Osimhen ilk 11'iyle başladı.

Juventus ise sahaya; Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan Yıldız ve McKennie kadrosuyla çıktı.

İLK YARI: GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Galatasaray oldu. İlk dakikalarda topa daha fazla sahip olan sarı-kırmızılı ekip, Yunus Akgün ile tehlikeli pozisyonlar üretse de golü bulamadı.

Dakikalar 15'i gösterdiğinde Galatasaray, Sara'nın golüyle öne geçti: 1-0. Ancak Juventus bu gole yalnızca bir dakika sonra Koopmeiners ile yanıt verdi: 1-1.

32'nci dakikada konuk ekip bir kez daha sahneye çıktı. McKennie ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası çizgisi üzerinden sert bir vuruş yapan Koopmeiners, takımını öne geçirdi: 1-2. İlk yarı Juventus'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Galatasaray ikinci yarıya hızlı başladı. 49'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz'ın şutunda kaleciden seken topu tamamlayan Lang skora dengeyi getirdi: 2-2.

60'ıncı dakikada kazanılan serbest vuruşta Sara'nın ortasına iyi yükselen Sanchez, kafayla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray yeniden öne geçti: 3-2.

67'nci dakikada Juventus 10 kişi kaldı. Cabal, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı iki faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Eksik kalan rakibi karşısında baskısını artıran Galatasaray, 75'inci dakikada farkı ikiye çıkardı. Osimhen'in presi sonrası topu önünde bulan Lang, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı: 4-2.

Maçın skorunu belirleyen gol ise 86'ncı dakikada geldi. Ön alandaki baskı sonrası topu ceza sahasında alan Boey, sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 5-2.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, 25 Şubat Çarşamba günü Torino'da oynanacak rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti. Galatasaray, İtalya deplasmanında turu geçerek adını son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor.