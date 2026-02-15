Süper Lig’in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadele futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İlk 11’lerin maç saatine yaklaşık 1 saat kala açıklanması bekleniyor. 37 puanlı Beşiktaş 5. sırada, 33 puanlı Başakşehir ise 6. sırada bulunuyor. Peki, RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 22. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda siyah-beyazlılar için kritik bir karşılaşma olacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak. Rams Başakşehir FK-Beşiktaş maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Feyzullayev, Harit, Selke.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asslani, Olaitan, Orkun, Cerny, El Bilal, Hyeon Gyu Oh.

SÜPER LİG MAÇLARINDA TAM DENGE

Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 35 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde iki ekip de 10'ar galibiyet aldı. 15 maç ise beraberlikle tamamlandı. Lig maçlarında da gol sayılarında eşitlik göze çarpıyor. Taraflar, söz konusu karşılaşmalarda 42'şer kez fileleri havalandırdı.

BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINDA ZORLANIYOR

Siyah-beyazlı ekip, RAMS Başakşehir deplasmanında galibiyet almakta zorlanıyor. Turuncu-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanan 17 lig maçında Beşiktaş yalnızca 3 kez sahadan galip ayrıldı.

Başakşehir bu maçların 7'sini kazanırken, 7 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekip bu süreçte 24 gol atarken, Beşiktaş 20 golle karşılık verdi.

