RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçı canlı izle...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 22. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. 37 puanlı Beşiktaş 5. sırada yer alırken, 33 puanlı RAMS Başakşehir 6. basamakta bulunuyor. Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda siyah-beyazlılar için kritik bir karşılaşma olacak. Peki, RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? 11'ler belli oldu mu? Detaylar ASPOR.com'da...
RAMS BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
RAMS BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak. Rams Başakşehir FK-Beşiktaş maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Feyzullayev, Harit, Selke.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asslani, Olaitan, Orkun, Cerny, El Bilal, Hyeon Gyu Oh.
SÜPER LİG MAÇLARINDA TAM DENGE
Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 35 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde iki ekip de 10'ar galibiyet aldı. 15 maç ise beraberlikle tamamlandı. Lig maçlarında da gol sayılarında eşitlik göze çarpıyor. Taraflar, söz konusu karşılaşmalarda 42'şer kez fileleri havalandırdı.
BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINDA ZORLANIYOR
Siyah-beyazlı ekip, RAMS Başakşehir deplasmanında galibiyet almakta zorlanıyor. Turuncu-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanan 17 lig maçında Beşiktaş yalnızca 3 kez sahadan galip ayrıldı.
Başakşehir bu maçların 7'sini kazanırken, 7 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekip bu süreçte 24 gol atarken, Beşiktaş 20 golle karşılık verdi.
Başakşehir maç günü paylaşımı
⚽ MAÇ GÜNÜ | #İBFKvBJK— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) February 14, 2026
🆚 Beşiktaş
🗓 Trendyol Süper Lig 22. Hafta Maçı
🏟 Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
🕖 20.00 pic.twitter.com/8KB09RqDOb
Beşiktaş maç günü paylaşımı
⚫ MAÇ GÜNÜ ⚪— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 15, 2026
🆚 Rams Başakşehir
🕗 20.00
🏆 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 22. Hafta
🏟 Fatih Terim Stadyumu
📺 beIN SPORTS 1@Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar pic.twitter.com/JT2TQnSAyM