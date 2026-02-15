CANLI | Levante Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Levante-Valencia maçı canlı izle...

Levante - Valencia maçı ne zaman? İspanya La Liga'da küme düşme hattını yakından ilgilendiren Levante – Valencia maçı futbolseverlerin gündeminde. Valencia, ligde kötü gidişatı durdurmak ve üst üste üçüncü yenilgiden kaçınmak istiyor. Muhtemel 11'lerin maç saatine yakın açıklanması beklenirken, iki takım da sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. Levante 19. sırada yer alırken, Valencia 17. basamakta bulunuyor.

LEVANTE - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Levante-Valencia maçı 15 Şubat Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.

LEVANTE - VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Levante ile Valencia arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

