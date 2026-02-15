Rayo Vallecano - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Mücadele Türkiye’de S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Rayo Vallecano-Atletico Madrid maçını canlı izle!

İspanya La Liga'da haftanın dikkat çeken maçlarından biri Rayo Vallecano ile Atletico Madrid arasında oynanacak. Barcelona karşısında elde ettiği 4-0'lık galibiyetin ardından Atletico, ligde de seri yakalamayı hedefliyor. Puan tablosunda Atletico Madrid 3. sırada yer alırken, Rayo Vallecano 18. sırada bulunuyor. Küme düşme hattındaki ev sahibi ekip için karşılaşma büyük önem taşıyor. Peki, Rayo Vallecano-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Rayo Vallecano-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Detaylar ASPOR.com'da...

RAYO VALLECANO-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rayo Vallecano-Atletico Madrid maçı, 15 Şubat Pazar günü (bugün) saat 18:15'te oynanacak.

RAYO VALLECANO-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano ile Atletico Madrid arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

