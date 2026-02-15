İtalya’da 25. haftada, Parma ile Hellas Verona arasındaki kritik karşılaşmayla sürüyor. İç sahada taraftarının desteğini arkasına alacak olan Parma, 26 puanla 14. sırada yer alırken son haftalardaki puan kayıplarını telafi etmeyi amaçlıyor. Öte yandan ligde zor günler geçiren Hellas Verona, 15 puanla son sırada bulunuyor. Deplasmanda alınacak olası bir galibiyet, konuk ekip adına sadece 3 puan değil, aynı zamanda moral ve umut anlamı taşıyacak. Peki, Parma-Hellas Verona maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Parma-Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya'da 25. hafta heyecanı, Parma ile Hellas Verona arasındaki mücadeleyle sürüyor. Ev sahibi Parma, taraftarı önünde kazanarak son haftalardaki kötü gidişata dur demek istiyor. 26 puanla 14. basamakta bulunan sarı-mavililer, rahat bir nefes almanın hesaplarını yapıyor. Sezonun en zorlu dönemlerinden birini geçiren Hellas Verona ise 15 puanla ligin dibine demir atmış durumda. Konuk ekip, deplasmanda sürpriz bir galibiyetle umut tazelemenin peşinde. Peki, Parma-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARMA-HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 25. haftasında oynanacak Parma-Hellas Verona maçı 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

PARMA-HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ennio Tardini'de oynanacak Parma-Hellas Verona maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.