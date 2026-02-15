CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Osimhen'e bir talip daha! Osimhen'e bir talip daha! 11:38
'Asensio neden milli takıma olmasın?' 'Asensio neden milli takıma olmasın?' 11:23
G.Saray'a transferde müjdeli haber! G.Saray'a transferde müjdeli haber! 11:05
Meler'e sert eleştiri! "Dengesiz çıkardığı kartlarla..." Meler'e sert eleştiri! "Dengesiz çıkardığı kartlarla..." 09:04
Kadro farkıyla mağlubiyet! Kadro farkıyla mağlubiyet! 08:28
G.Saray'dan Mauro Icardi kararı! G.Saray'dan Mauro Icardi kararı! 00:29
Daha Eski
Okan Buruk'u bekleyen tatlı zorluk! Okan Buruk'u bekleyen tatlı zorluk! 00:21
Tedesco Trabzonspor maçının yıldızını açıkladı! Tedesco Trabzonspor maçının yıldızını açıkladı! 23:58
Fatih Tekke: Beraberliğe bile üzülürdüm! Fatih Tekke: Beraberliğe bile üzülürdüm! 23:58
Asensio'nun performansı dış basında! Asensio'nun performansı dış basında! 23:58
Domenico Tedesco rekora 1 adım uzakta! Domenico Tedesco rekora 1 adım uzakta! 23:58
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco paylaşımı! Fenerbahçe'de Domenico Tedesco paylaşımı! 23:58
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer oluyor!
Osimhen'e bir talip daha!
Real Oviedo - Athletic Bilbao maçı bilgileri
Çağrı Hakan Balta kimdir?