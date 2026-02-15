Kocaelispor-Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 22. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK karşılaşıyor. Kocaelispor'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...