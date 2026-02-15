Kocaelispor Gaziantep FK maçını takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan Kocaeli Stadyumu'nda yaşanacak. Kocaelispor ile Gaziantep FK, Pazar günü kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Sekizinci ve dokuzuncu sıradaki iki takım arasındaki yalnızca bir puanlık fark, karşılaşmayı daha da önemli hale getiriyor. Sezonun bu kritik aşamasında alınacak 3 puan, iki ekip için de büyük değer taşıyor. Peki, Kocaelispor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Gaziantep FK maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? Detaylar ASPOR.com'da...

KOCAELİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor-Gaziantep FK Süper Lig mücadelesi bugün saat 14.30'da başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Zorlu mücadelede düdük hakem Fatih Tokail'de olacak. Tokail, iki takım arasındaki önemli karşılaşmayı yönetecek.

KOCAELİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Gaziantep FK karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Kocaelispor ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşma, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Kocaelispor maç günü paylaşımı

Gaziantep FK maç günü paylaşımı

