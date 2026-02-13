Suudi Arabistan Pro Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri futbolseverleri bekliyor. Al Ittihad ile Al Fayha arasında oynanacak mücadele öncesinde yayın bilgileri merak konusu oldu. Sporseverler, “Al Ittihad - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.

Suudi Arabistan Pro Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri futbolseverleri bekliyor. Al Ittihad ile Al Fayha arasında oynanacak mücadele öncesinde yayın bilgileri merak konusu oldu. Sporseverler, "Al Ittihad - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşma, Cuma akşamı Al Inma Stadyumu'nda oynanacak. Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 22. haftasında sahne alacak bu kritik mücadele, her iki takım için de büyük önem taşıyor.

AL ITTIHAD-AL FAYHA MAÇI NE ZAMAN?

Al Ittihad-Al Fayha maçı, 13 Şubat Cuma günü oynanacak.

AL ITTIHAD-AL FAYHA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, saat 20:30'da başlayacak.

AL ITTIHAD AL FAYHA MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Ittihad ile Al Fayha arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı, tabii Spor kanalında canlı yayınlanacak.

DEPLASMAN KARNESİ ENDİŞE VERİYOR

Al Fayha'nın en büyük problemi ise deplasman performansı. Son 10 dış saha maçında yalnızca 2 galibiyet alabilen ekip, özellikle hücum üretkenliği konusunda zorlanıyor. Deplasmanda istikrarlı bir gol katkısı sağlayamamaları, güçlü rakipler karşısında işlerini daha da zorlaştırıyor. Bu hafta karşılarında hücum gücü yüksek bir Al Ittihad olacak. Bu durum, konuk ekip için ciddi bir sınav anlamına geliyor.

İKİLİ REKABETTE ÜSTÜNLÜK EV SAHİBİNDE

Tarihsel olarak iki takım arasındaki mücadelelerde ev sahibi ekiplerin üstünlüğü göze çarpıyor. Son karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlansa da Al Ittihad, Al Fayha ile oynadığı son 10 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

KRİTİK 22. HAFTA MÜCADELESİ

Karşılaşma, Cuma akşamı Al Inma Stadyumu'nda oynanacak. Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 22. haftasında büyük önem taşıyan mücadelede, puan tablosunda iki ekip arasında 11 puanlık fark bulunuyor. Ev sahibi Al Ittihad 34 puanla 7. sırada yer alırken, Al Fayha 23 puanla 11. basamakta bulunuyor. Bu karşılaşmadan çıkacak sonuç, özellikle orta sıralardaki dengeleri yeniden şekillendirebilir.