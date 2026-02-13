Galatasaray - İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken maçlarından biri Galatasaray ile İkas Eyüpspor arasında oynanacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte müsabakanın 11'leri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray - ikas Eyüpspor maçı canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın açılış karşılaşmalarından biri RAMS Park'ta oynanacak. Lider Galatasaray, Avrupa'da oynayacağı Juventus maçı öncesinde ligdeki son provasına çıkarken, düşme hattının hemen üzerinde bulunan İkas Eyüpspor'u ağırlayacak. Kritik mücadele öncesinde maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. RAMS Park'ta yine tempolu ve bol gollü bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Detaylar ASPOR.com'da...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Eren, İlkay, Lemina, Lang, Yunus, Osimhen, Icardi

İkas Eyüpspor: Jankat, Bedirhan, Onguene, Umut, Talha, Legowski, Emre, Baran Ali, Pintor, Torres, Umut

GALATASARAY - İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

GALATASARAY - İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından takip edebilecek.

GALATASARAY ZİRVEDE

52 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor deplasmanında 3-0'lık net bir galibiyet elde etti. Yeni transfer Noa Lang ilk asistine imza atarken, Victor Osimhen ise gol serisini sürdürdü.

Osimhen; Samsunspor karşısında attığı 2 golle başlayan süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Rizespor maçlarında da fileleri havalandırdı. Ligde 5 maç üst üste gol atan yıldız forvet, İkas Eyüpspor karşısında serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.

BARIŞ ALPER'DEN ASİST REKORU

Barış Alper Yılmaz, ligde yaptığı 9 asistle en çok gol pası veren oyuncu konumunda. Milli futbolcu, kariyerinin en üretken asist sezonunu şimdiden yakalayarak dikkatleri üzerine çekti.

İKAS EYÜPSPOR DÜŞME HATTININ HEMEN ÜZERİNDE

İkas Eyüpspor son 4 haftada 5 puan toplayarak 15. sıraya yükseldi. 18 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan İstanbul temsilcisi, geçen hafta RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Öncesinde ise Alanyaspor deplasmanında 3-1 kazanarak dış sahadaki ikinci galibiyetini elde etmişti.