Al Hilal Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Hilal Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’de heyecan sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Al Hilal ile Al Ettifaq karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın yayın saati ve hangi kanalda ekrana geleceğini araştırıyor.