İtalya Serie A'nın 24. haftasında Bologna ile Parma karşı karşıya geldi. Renato Dell'Ara'da oynanan mücadelede Parma, deplasmanda Bologna'yı 1-0 yendi.
Maçın tek golü 90+5. dakikada Christian Ordonez'den gelirken maça kırmızı kartlar damga vurdu. Bologna maçın 22. dakikada Pobega'nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalırken Parma da 79. dakikada Trolio'nun kırmızı kartıyla maçın geri kalan bölümünü eksik tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Bologna ligde 30 puanla 10. sırada yer alırken Parma 26 puanla 14. sırada.