İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Arsenal, Chelsea'yi ağırlıyor. İlk maçta deplasmanda aldığı 3-2'lik galibiyetle avantajı ele geçiren ev sahibi, Emirates Stadyumu'nda kendi taraftarı önünde bu üstünlüğü koruyarak finale yükselmeyi hedefliyor. Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sezon başından bu yana gösterdiği istikrarlı performansla kupada iddialı. Chelsea ise Liam Rosenior'un çalışmalarıyla yakaladığı yükseliş trendini sürdürmek ve zorlu deplasmanda tarihi bir geri dönüşle Wembley finaline ulaşmak istiyor. Kritik Arsenal-Chelsea mücadelesinin oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgileri haberimizde...

Arsenal-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Emirates Stadyumu'ndaki dev Arsenal-Chelsea randevusu, her iki takım için de sezonun en kritik eşiklerinden biri niteliğinde. İlk karşılaşmada deplasman ekibinin hücumdaki üretkenliği ve savunmadaki disiplini skora yansırken, ev sahibi ekip kendi sahasındaki atmosferi kullanarak rakibinin direncini erkenden kırmayı amaçlıyor. Konuk ekip tarafında ise, ilk maçta sergilenen inatçı futbolun bu kez daha bitirici bir performansla birleşmesi durumunda tarihe geçecek bir geri dönüşün planları yapılıyor. İki Londra devinin taktiksel savaşına sahne olacak mücadelede, küçük detayların ve anlık konsantrasyon kayıplarının Wembley biletinin sahibini belirlemesi bekleniyor. İşte Arsenal-Chelsea maçının detayları...

ARSENAL-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal-Chelsea maçı 3 Şubat Salı günü Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

ARSENAL-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşı kapsamında oynanacak Arsenal-Chelsea mücadelesi, Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARSENAL-CHELSEA MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Arrizabalaga; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Madueke, Odegaard, Martinelli; Gyokeres

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Pedro; Delap