Alagöz Holding Iğdır FK, ZTK B Grubu 3. maçında, kendi evinde Süper Lig ekibi Hesap.com Antalyaspor'u ağırlıyor. Grupta 1 puanla son sıralarda bulunan Iğdır FK, Süper Lig temsilcisini yenerek sıralamada yükselmeyi amaçlıyor. İki maçta bir beraberlik ve bir yenilgi alan ev sahibi ekip, taraftarı önünde moral bulma peşinde. İki maçta iki mağlubiyet alan Antalyaspor ise, kupaya veda etmemek için bu deplasmanı kazanmak zorunda. Alagöz Holding Iğdır FK- Hesap.com Antalyaspor maçı öncesi merak edilen tüm detaylar, canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde.

Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor mücadelesi, iki takımın da kupadaki geleceklerini doğrudan etkileyecek bir öneme sahip. Ev sahibi Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'deki başarılı performansını kupaya da yansıtmak isterken; teknik direktör kadrosunda rotasyona giderek hem lig yorgunluğunu atmayı hem de az süre alan oyuncuların form durumunu görmeyi planlıyor. Özellikle iç saha avantajını ve Doğu Anadolu'nun sert iklim koşullarını lehine çevirmek isteyen Iğdır temsilcisinde, hücum hattının etkinliği galibiyetin anahtarı olacak. Konuk ekip Antalyaspor cephesinde ise grupta henüz gol sevinci yaşanmadı. Akdeniz ekibi sürpriz bir sonuç alarak Antalya'ya moralli dönmeyi amaçlıyor. İşte Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor maçının detayları...

IĞDIR FK-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor maçı 3 Şubat Salı günü oynanacak.

IĞDIR FK-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasındaki Iğdır FK- Antalyaspor mücadelesi, saat 13.00'te, Gürcan Hasova'nın düdüğüyle başlayacak. Hasova'nın yardımcılıklarını Barış Çiçeksoyu ve Harun Terin yapacak.

IĞDIR FK-ANTALYASPOR MAÇI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

IĞDIR FK-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.