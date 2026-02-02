Udinese - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Udinese AS Roma maçı, Serie A haftasının en çok merak edilen karşılaşmaları arasında yer alıyor. Avrupa’da yoluna devam etmeyi garantileyen Roma, Pazartesi günü kuzeye giderek Udinese ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar maçın tarihini, başlama saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için arama yapıyor.

Udinese-AS Roma maçı canlı izle

Avrupa'da ilerlemesini garantileyen AS Roma, Serie A mücadelesine Udinese deplasmanında dönüyor. Son haftalarda yükselen bir grafik çizen Giallorossi, Friuli ekibi karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Futbolseverler ise maç öncesinde Udinese Roma maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. Teknik analizler, muhtemel 11'ler ve yayın bilgileri maç saatine doğru netlik kazanacak.

UDINESE - AS ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Udinese-Roma maçı, 2 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 22:45'te başlayacak. Udinese Calcio-AS Roma maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

UDINESE-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Udinese ile Roma arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak. Udinese Calcio-AS Roma maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

ROMA BERABERLİĞE RAĞMEN HEDEFTE KALIYOR

Geçtiğimiz hafta AC Milan karşısında daha iyi bir performans sergilemesine rağmen AS Roma, Nisan ayından bu yana ilk kez ligde berabere kaldı. Buna rağmen alınan sonuç, Giallorossi'nin uzun süredir beklediği Şampiyonlar Ligi'ne dönüş yolunda ilerlemesini sürdürmesini sağladı.

Roma, tıpkı mevcut teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin iki yıl önce Atalanta ile başardığı gibi, Avrupa Ligi'ni kazanarak UEFA'nın en üst düzey turnuvasına dolaylı yoldan katılma ihtimalini de elinde tutuyor.

AVRUPA LİGİ'NDE ZORLU PANATHINAIKOS DEPLASMANI

Lig aşamasının sona ermesiyle birlikte Roma, doğrudan son 16 turuna kalma hedefiyle Perşembe akşamı Panathinaikos deplasmanına çıktı. Eleme turlarını garantileyen Giallorossi'nin ilk sekize girmesi için yalnızca bir puan alması yeterliydi; ancak bu hedef sanıldığından çok daha zor oldu.

Maçın erken dakikalarında Gianluca Mancini'nin kırmızı kart görmesi, Roma'yı karşılaşmanın büyük bölümünde 10 kişi oynamaya zorladı. Buna rağmen mücadeleyi bırakmayan İtalyan ekibi, maçın son anlarında Jan Ziolkowski'nin kafa golüyle beraberliği yakalayarak play-off bileti alma şansını korudu.

SERIE A'DA İLK DÖRT YARIŞI KIZIŞIYOR

Roma, Mart ayında Avrupa arenasına geri dönmeden önce Serie A'da ilk dört sıra için mücadelesini sürdürmek zorunda. Bu yarışta Juventus, Como ve Atalanta gibi ekipler Giallorossi için ciddi tehdit oluşturuyor.

İki takımın Kasım ayındaki karşılaşmasında Roma, Stadio Olimpico'da Udinese'yi 2-0 mağlup etmişti. Bu sonuçla Udinese, Roma'ya karşı üst üste altıncı yenilgisini alırken, bu maçların tamamında en az iki gol yemişti.

UDINESE FORM YÜKSELTİYOR

Kosta Runjaic yönetimindeki Udinese, yeni yıla yavaş bir başlangıç yapmış olsa da, Pazartesi günü Hellas Verona deplasmanında alınan 3-1'lik galibiyet, takımı lig sıralamasında yukarı taşıdı.

İlk yarıda karşılıklı gollerin atıldığı maçta Friulani, ikinci yarıda vites yükseltti. Alessandro Zanoli'nin şık golüyle öne geçen Udinese, dokuz dakika sonra Keinan Davis'in ağları sarsmasıyla galibiyeti garantiledi.

ROMA KARŞISINDA ZORLU BİR GÖREV

Runjaic'in teknik direktörlük görevindeki ilk sezonunda Udinese, Avrupa kupalarından uzak olsa da küme düşme hattından rahat bir şekilde uzak, orta sıralarda güvenli bir konumda yer alıyor.