Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kocaelispor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Cimbom, aldığı bu beraberlik ile Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında çok önemli 2 puanı sahasında bıraktı.
Galatasaray'da mücadelede Victor Osimhen'in eksikliği bir hayli hissedilirken Nijeryalı yıldızın sahalara ne zaman geri döneceği büyük merak konusu haline geldi.
Sarı-kırmızılı camia, futbolcunun bir an önce iyileşmesi ve sahalara geri dönebilmesi için adeta seferber oldu.
Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'e çevrilirken Nijeryalı futbolcu hakkında eski takımı Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis'ten flaş bir açıklama daha geldi.
De Laurentiis The Athletic'e yaptığı açıklamada Osimhen hakkında, "Conte ile çalışmaya başladığımızda, PSG ve diğer kulüplerden Victor Osimhen ve Kvara'yı birlikte satmamız için 200 milyon avroluk bir teklif aldık.
Conte, "Osimhen'i satabilirsiniz, ama lütfen Kvara'yı satmayın" dedi. Bu büyük bir hataydı çünkü sonrasında babası ve menajeriyle ciddi sorunlar yaşadım.
28 yaşın altındaki herhangi bir oyuncu, üç yıllık sözleşmeden sonra neredeyse hiçbir şey ödemeden ayrılabilir. Ve bu oyuncu ve menajeri Napoli'den ayrılmaya kesinlikle kararlı oldukları için, onu satmanın en iyisi olduğuna karar verdim." şeklinde konuştu.