Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa ettiğini açıkladı.

"FEDERASYONLA SIKINTILI BİR DURUM YAŞADIM"

Maçın ardından yaptığı açıklamada konuşan Yılmaz, "Bu ülkede herkes hakemlerden şikayetçi. Ben çok sıkıntılı bir durum yaşadım federasyonla. Gaziantep FK ile ilgili hatalar çok fazla oluyor. Birazdan basın toplantısında konuşacağım. Çünkü istifa ediyorum. Ben bugüne kadar gitmediysem başkana verdiğim sözden dolayı kaldım. Başkanımız çok önemli bir ameliyat geçirdi o yüzden görevime devam ettim ama bugün itibariyle görevi bırakacağım." ifadelerini kullandı.