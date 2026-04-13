Fas 1. Lig'de heyecan dolu karşılaşmada MAS Fez, güçlü rakibi Wydad'ı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, galibiyeti getiren golü maçın son anlarında buldu. Tecrübeli stoper Driss El Jabli, ceza sahası dışından attığı son derece şık golle adeta geceye damga vurdu. Bu gol, Puskas Ödülü'ne aday gösterilebilecek güzellikteydi.

Karşılaşma sonrası MAS Fez, puanını 31'e çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kadrosunda Hakim Ziyech ve Nordin Amrabat gibi önemli isimleri barındıran Wydad ise 30 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan sosyal medyada birçok kullanıcı, El Jabli'nin bu golünün Arda Güler'in kendi yarı sahasından attığı golle yarışabilecek düzeyde olduğunu dile getirdi.

