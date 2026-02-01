RC Strasbourg-PSG maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’in 20. haftasında gözler, RC Strasbourg ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak önemli karşılaşmaya çevrildi. Deplasmanda üç puan alarak yeniden zirve yarışında avantaj yakalamak isteyen Luis Enrique’nin ekibi PSG, 45 puanla ikinci sırada sahaya çıkacak. Kendi evinde güçlü rakibine karşı sürpriz yapmayı hedefleyen Strasbourg ise 30 puanla mücadele edecek. Peki, RC Strasbourg-PSG maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?