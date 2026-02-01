Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan dorukta! 20. hafta mücadelesinde Al Fateh, kendi evinde Al Hazm ile karşı karşıya geliyor. 22 puanla 10. sırada yer alan ev sahibi ekip, son haftalarda gösterdiği değişken performansa rağmen taraftarının desteğiyle ilk 8'e yükselme hedefini canlı tutuyor. Konuk Al Hazm ise 20 puanla 12. sırada bulunuyor ve Al Shabab'a 4-0 yenildigi son maçın ardından moralini düzeltmek istiyor. Düşme hattından uzak kalmak isteyen deplasman ekibi için kritik puan mücadelesi başlıyor. Her iki takım için de hayati önem taşıyan Al Fateh-Al Hazm karşılaşmasının canlı yayın detaylarını ve maç öncesi tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Al Fateh-Al Hazm maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Prince Abdullah bin Jalawi Stadyumu'ndaki Al Fateh-Al Hazm mücadelesi, ligin benzer güçteki iki ekibinin stratejik mücadelesine sahne olacak. Ev sahibi ekip, bu sezon iç sahada sergilediği baskın oyun yapısını ve hücumdaki üretkenliğini bu maçta da sürdürerek, rakibi karşısında oyunun kontrolünü erkenden eline almayı planlıyor; özellikle son maçlardaki savunma zaafiyetlerini kolektif bir yardımlaşma ile kapatarak kalesini gole kapatmayı amaçlıyorlar. Konuk ekip tarafında ise deplasman direnci ön plana çıkıyor. Savunma güvenliğini elden bırakmadan, rakibin hücumda vereceği boşlukları hızlı geçiş oyunlarıyla değerlendirmeyi hedefleyen deplasman ekibi için bu maç, alt sıralardaki takımların puan kaybettiği haftada altın değerinde bir fırsat niteliğinde. Peki Al Fateh-Al Hazm maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Fateh-Al Hazm MAÇI NE ZAMAN?

Al Fateh-Al Hazm maçı, 1 Şubat Pazar günü oynanacak.

Al Fateh-Al Hazm MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında start alacak Al Fateh-Al Hazm mücadelesi, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Al Fateh-Al Hazm MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Fateh-Al Hazm mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.