CANLI İZLE: Al Ittihad Jeddah-Al Najma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Ittihad, kendi sahasında ligin son sırasındaki Al Najma'yı konuk ediyor. 31 puanla 6. sırada bulunan ve Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdüren Al Ittihad, taraftarları önünde galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Yıldız kadrosuyla sahaya çıkacak ev sahibi ekip, bu sezon henüz galibiyet alamayan ve sadece 5 puanla son sırada yer alan Al Najma karşısında favori konumunda. Öte yandan misafir ekip, ligin en zorlu deplasmanlarından birinde tarihi bir sürpriz peşinde koşuyor. Peki maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Al Ittihad Jeddah-Al Najma maçının tüm detayları, muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri haberimizde...