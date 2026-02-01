Borussia Dortmund-Heidenheim maçı izle: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga’da 20. hafta heyecanı, Borussia Dortmund ile Heidenheim arasındaki kritik mücadeleyle devam ediyor. Şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Niko Kovac’ın ekibi Dortmund, puan farkını 6’ya düşürmek adına sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Ligde son basamakta yer alan Heidenheim karşısında sürpriz yaşamak istemeyen sarı-siyahlılar için maçın sonucu büyük önem taşıyor. Peki, Borussia Dortmund-Heidenheim maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?