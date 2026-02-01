Angers-Metz maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ligue 1’de 20. hafta heyecanı, Angers ile Metz arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Kendi sahasında kazanarak 26 puana ulaşmayı amaçlayan Angers, bu önemli maçta sürprize izin vermek istemiyor. Deplasmandan galibiyetle dönüp son basamaktan kurtulmayı hedefleyen Metz ise kötü seriyi sona erdirmenin peşinde. Peki, Angers-Metz maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Angers-Metz maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ANGERS-METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında oynanacak Angers-Metz maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

ANGERS-METZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Raymond Kopa Stadyumu'nda oynanacak Angers-Metz maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.