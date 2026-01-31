Werder Bremen-Mönchengladbach CANLI İZLE | Saati, kanalı ve yayın bilgileri!

Bundesliga'nın 20. haftasında kritik bir düello yaşanıyor. Werder Bremen, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak. 18 puanla düşme hattında mücadele eden ve son 9 maçta galibiyetten uzak kalan Bremen, geçen hafta 10 kişi kalan Hoffenheim'a 2-0 yenilerek taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Öte yandan 20 puanla 11. sırada yer alan Mönchengladbach, Eugen Polanski yönetiminde istikrar yakalayamasa da deplasmanda galibiyet alarak hem düşme hattından uzaklaşmak hem de Avrupa kupalarına yaklaşmak istiyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu karşılaşmada puanlar hayati önem taşıyor. İşte Werder Bremen-Mönchengladbach maçı yayın bilgisi...