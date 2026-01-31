Bundesliga'nın 20. haftasında dev mücadele! Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Bayern Münih, Hamburg deplasmanında zorlu bir sınava çıkıyor. Vincent Kompany yönetimindeki Bavyera ekibi, 50 puanla zirvede rakipsiz konumda ve en yakın rakibi Dortmund'a 8 puan fark atmış durumda. Ancak karşılarında düşme hattıyla mücadele eden Hamburg'un direnişi kolay olmayacak. 18 puanla 14. sırada yer alan ve küme düşme hattına sadece 3 puan uzaklıkta bulunan Hamburg, kendi taraftarı önünde sezonun sürprizini yapmak istiyor. Alman futbol tarihinin iki köklü kulübü arasındaki bu kritik maç, her iki takım için de farklı sebeplerle büyük önem taşıyor. Şampiyonluk hesapları mı, yoksa düşme korkusu mu galip gelecek? İşte Hamburg-Bayern Münih maçının detayları...

Hamburg-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Volksparkstadion'daki Hamburg-Bayern Münih mücadelesi, kağıt üzerinde net bir favoriye sahip olsa da iki takımın tarihsel rekabeti maça farklı bir hava katıyor. Ev sahibi Hamburg, bu sezon iç sahada zaman zaman dirençli bir görüntü sergilese de savunmadaki bireysel hatalar ve Yussuf Poulsen gibi önemli isimlerin sakatlıkları teknik direktörün elini zorlaştırıyor. Kalede Daniel Heuer Fernandes'in performansı, Bayern'in korkutucu hücum hattını durdurmak için Hamburg'un en büyük güvencesi olacak. Konuk ekip Bayern Münih cephesinde ise işler saat gibi işliyor; kalede tecrübeli Manuel Neuer, orta sahada oyunun iki yönünü de mükemmel oynayan Joshua Kimmich ve hücum hattında 20 gol barajına dayanan Harry Kane ile Bayern, ligin en az gol yiyen ve en çok gol atan takımı unvanını koruyor. İşte Hamburg-Bayern Münih maçı detayları...

Hamburg-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hamburg-Bayern Münih maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Volksparkstadion'daki mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Hamburg-Bayern Münih MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 20. haftasında oynanacak Hamburg-Bayern Münih mücaelesi, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hamburg-Bayern Münih MUHTEMEL 11'LER

Hamburg: Fernandes; Capaldo, Vuskovic, Torunarigha; Jatta, Lokonga, Remberg, Muheim; Vieira, Konigsdorffer, Downs

Bayern Münih: Neuer; Bischof, Upamecano, Kim, Ito; Kimmich, Goretzka; Olise, Karl, Diaz; Kane