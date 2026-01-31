Brighton-Everton maç bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Premier Lig’in 24. haftasında Brighton, kendi sahasında Everton’ı konuk ediyor. Topladığı 30 puanla 12. sırada yer alan ve bu sezon ligde en çok berabere kalan takımlardan biri olan Brighton, taraftarı önünde 3 puanı alarak ligin ilk 10 sırasına girmeyi hedefliyor. Diğer tarafta, 33 puanla 10. sırada bulunan ve deplasmanda son 3 maçtır kalesini gole kapatmayı başaran Everton ise, bu savunma disiplinini koruyarak zorlu güney deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlıyor. işte Brighton-Everton maçı detayları...