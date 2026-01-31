CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Duran gelişmesi! Transferi iptal oldu F.Bahçe'de Duran gelişmesi! Transferi iptal oldu 23:57
Lookman'dan F.Bahçe'ye kötü haber! Lookman'dan F.Bahçe'ye kötü haber! 23:55
Sidiki Cherif F.Bahçe için İstanbul'da! Sidiki Cherif F.Bahçe için İstanbul'da! 23:17
Mustafa Erhan Hekimoğlu: Yüreğimi koydum ortaya Mustafa Erhan Hekimoğlu: Yüreğimi koydum ortaya 22:40
Sergen Yalçın'dan maç sonu hakem eleştirisi! Sergen Yalçın'dan maç sonu hakem eleştirisi! 22:30
Vaclav Cerny: Galibiyet galibiyettir Vaclav Cerny: Galibiyet galibiyettir 22:24
Daha Eski
"İlk golü atsam diğerleri gelecek demiştim" "İlk golü atsam diğerleri gelecek demiştim" 22:22
Orkun Kökçü attı Beşiktaş 3 puanı kaptı! Orkun Kökçü attı Beşiktaş 3 puanı kaptı! 21:59
Beşiktaş'ta Asllani'ye ilk maçında kırmızı kart şoku! Beşiktaş'ta Asllani'ye ilk maçında kırmızı kart şoku! 21:44
Beşiktaş'ta El Bilal Toure şoku! Beşiktaş'ta El Bilal Toure şoku! 21:31
Atalanta'da flaş Lookman gelişmesi! Atalanta'da flaş Lookman gelişmesi! 20:46
G.Saray Kayserispor maçına hazır G.Saray Kayserispor maçına hazır 20:42
Liverpool-Newcastle United maçı hangi kanalda?
Monaco-Rennes maç bilgileri!
Sayısal Loto sonuçları belli oldu | 31 Ocak 2026
İşlenmiş gıdalara dikkat!