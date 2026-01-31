Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen maçı | Saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'nın 20. haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor. Eintracht Frankfurt, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Son 5 maçta galibiyetten uzak kalan ve 27 puanla 8. sırada bulunan Frankfurt, Avrupa kupalarına katılım hedefini canlı tutmak için bu maçı kazanmak zorunda. Rakip Bayer Leverkusen ise 32 puanla 6. sırada ve hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'i 3-0 mağlup ederek moralli. Frankfurt'un savunma sorunları ve Leverkusen'in ofansif gücü maçın kilit noktaları. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu karşılaşma, Bundesliga'da Avrupa kupaları ve şampiyonluk yarışı açısından belirleyici olacak. İşte Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen maç bilgileri...